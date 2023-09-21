Банкир прогнозирует коридор курсовых колебаний на уровне 38,70-39,00 грн/долл и 41,7-42 грн/евро.

На следующей неделе, с 25 сентября по 1 октября, на наличном валютном рынке ожидается достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, после решения НБУ по увеличению лимита продажи банками наличной валюты был восстановлен баланс между спросом и предложением, что сразу сказалось на наличном курсе валют - фактически, он вернулся к "экономическим", а не спекулятивным пределам.

"Кроме того, 15 сентября НБУ расширил возможности банков и небанковских учреждений осуществлять продажу наличной валюты (НБУ продолжает реализовывать стратегию валютной либерализации). Понимаем, что такой шаг регулятора может значительно увеличить предложение наличной валюты на рынке, что без сомнения повлияет на наличный курс", - сказал Лесовой.

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Также, по его словам, рынок будет ожидать дальнейших шагов по либерализации, которые будут касаться межбанка - а именно свободного курсообразования на межбанковском валютном рынке.

"Именно поэтому мы предполагаем, что на следующей неделе ситуация на наличном рынке будет зеркальной к предыдущей неделе: коридор колебаний будет на уровне 38,70-39,00 грн/$ и 41,7-42 грн/€. Что касается спреда и текущих колебаний, то, как и неделей ранее, они будут вполне адекватными и ожидаемыми: так, разница между курсом продажи и покупки не превысит 0,3 грн (здесь мы не учитываем возможные текущие изменения спреда на "черном" рынке), а ежедневные колебания будут в границах 0,3-0,5 грн", - отметил банкир.

По всем признакам, прогнозирует Лесовой, следующая неделя на наличном рынке будет достаточно ровной и в определенной степени оптимистичной, без особых неожиданных событий. Достаточный оптимизм - это реакция рынка на 2 важных фактора: возвращение к более или менее системной международной финансовой помощи стране и создание военно-политических условий для осуществления экспорта агропродукции без участия страны-агрессора (ВСУ, ГУР, СБУ совместными усилиями фактически "прижали" флот страны-агрессора к берегам, создав условия для безопасного прохождения грузов с зерном).

"Конечно, рынок будет ожидать дальнейших шагов НБУ, направленных на либерализацию рынка, в частности возвращение "свободного" курса. Однако это произойдет тогда, когда будут созданы надлежащие объективные условия, которые не навредят общей ситуации и не повлекут разрушения уже достигнутой стабильности", - подчеркнул эксперт.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 21 сентября, укрепился на 11 копеек – до 38,54 грн за доллар. Относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,50 грн за евро.

В "ПриватБанке" курс наличного доллара к гривне сегодня, 21 сентября, подешевел на 20 копеек – до 38,10 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 41,15 грн за евро.

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