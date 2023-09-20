Многие люди, получающие социальную помощь, по словам Жолнович, боятся потерять эту зависимость.

Чтобы Украина была успешным государством через 10 лет, необходимо не раздувать существующее количество социальных выплат, а побудить людей развиваться и идти "в свободное плавание".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время Международного форума устойчивого развития, отметив, что нужно с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике.

"Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие граждане вообще являются в определенном смысле подростками:"Государство должно нам: заботиться, помогать, но я не буду участвовать в своем личном развитии, личной жизни, я не готов брать ответственность на себя". И это та философия, которую мы точно должны сломать", - сказала министр.

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По ее словам, в министерстве в результате брейншторма сформулировали лозунг "Формируем способности вместо зависимости". Жолнович отметила, что многие люди из тех, кто получает социальную помощь, не хотят быть способными, их устраивает то состояние, в котором они находятся.

"Это способность приспосабливаться: вы находитесь в зоне комфорта. Даже если это очень бедное жилье, очень маленькая помощь. Но стабильная. Я слышала такую фразу:"Ничто не унижает достоинство так сильно как вовремя выплаченная мизерная зарплата". Это не позволяет человеку оторваться, развиваться, но и удерживает его в непонятных, сложных рамках", - сказала министр.

Как отметила министр, очень многие люди, которые получают социальную помощь, боятся потерять эту зависимость, боятся идти в свободное плавание и формировать собственную судьбу, хотя понятно, что этот рывок принесет гораздо больше возможностей.

Жолнович подчеркнула: чтобы наше государство через 10 лет было успешным, нельзя раздувать то количество социальных выплат, которое сегодня есть.

"Я думаю, что очень опасно и рискованно, когда со всех экранов разных общественных групп звучат тезисы: "А давайте мы еще этим поднимем", - отметила она.

Также, по словам министра, есть большая проблема со статусом ветерана: какой это должен быть статус, какой объем льгот должен предоставляться и должен ли предоставляться вообще.

"Большинство людей вернутся в обычную гражданскую жизнь и выглядит так: с одной стороны человек должен заработать и заплатить налог, чтобы с другой стороны налог перешел ему в какую-то льготу. Насколько вообще логично такое перетекание денег? Мы должны очень взвешенно к тому подходить", - сказала Жолнович.

Кроме этого, министр подчеркнула: необходимо понять, что социальная политика - это не о выплатах, не о раздувании мелких выплат.

"Речь идет о поддержке. А поддержка, в первую очередь, это услуга. И как раз услуги у нас в Украине не хватает. У нас нет специалистов, нет людей, которые могут провести людей сквозь сложный случай. У нас очень мало сервисов, которые быстро подхватят человека и не позволят ему скатиться в такую зависимость, из которой выйти трудно", - сказала она.

Жолнович привела примеры: для внутренне перемещенных лиц задача социальной помощи в адаптации, предоставлении работы и выпуске в самостоятельность.

"Это комплекс услуг. Человек, потерявший конечность: запротезировать, научить использовать тот протез, переобучить, найти работу и выпустить в мир. И так по каждому направлению. Когда мы говорим о каком-то жизненном случае мы должны точно понимать алгоритм действий. И это то, над чем мы работаем", - резюмировала министр.

Социальная сфера в Украине

В проекте госбюджета на 2024 год предусмотрено, что расходы бюджета на социальную сферу составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно анонсировал существенную индексацию пенсий в следующем году, а также поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу повышения минимальной зарплаты в Украине уже в первом полугодии 2024 года.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год заложил двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. В частности, с 1 января 2024 года планируют повысить "минималку" до 7100 грн; с 1 июля 2024 года - до 8000 грн.

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