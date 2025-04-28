Разбираемся, как подтвердить стаж работы за границей и будет ли он учитываться при выходе на пенсию.

С началом полномасштабного вторжения РФ многим украинцам пришлось покинуть родину и обеспечивать себя за рубежом. Могут ли они рассчитывать на то, что стаж работы в другой стране им засчитают при выходе на пенсию? Мы спросили у адвоката, как учитывается стаж работы за границей и как в этом случае начисляются пенсионные выплаты.

Входит работа за границей трудовой стаж или нет

Украина имеет с рядом стран международные договоры о пенсионном обеспечении и в них прописано, как происходит обмен информацией и документами для зачисления стажа, а также нюансы начисления и выплаты пенсионного обеспечения, рассказала в комментарии УНИАН адвокат Ольга Брус. В частности, такие документы подписаны с Литвой, Латвией, Португалией, Испанией, Чехией, Польшей, Болгарией, Словакией, Эстонией, Бельгией, Азербайджаном, Грузией и Молдовой.

Условия пенсионного договора с разными странами - разные. Есть два варианта международных договоров о пенсионном обеспечении:

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тот, который применяет территориальный принцип - он означает, что выплату пенсии осуществляет то государство, на территории которого проживает пенсионер, а другая страна может компенсировать какую-то часть пенсионных выплат со своим перерасчетом;

который применяет пропорциональный принцип - к примеру, украинец получил за рубежом 5 лет стажа работы, а в Украине - 10, то есть, тогда другое государство будет платить за заработанные в нем годы, а Украина - за свои.

"Процесс начисления стажа по международному договору - это очень долгая процедура, она может длиться и год, поскольку для этого идет коммуникация между государственными органами по дипломатическим каналам", - говорит юрист.

Как подтвердить стаж работы за границей, если страна не имеет договора с Украиной

Входит ли работа за границей в трудовой стаж, если страна, в которой работает человек, не имеет соглашения с Украиной? Как объяснила адвокат, поскольку не все страны имеют договор о пенсионном обеспечении, то в июле прошлого года в Украине внесли изменения в закон "О пенсионном обеспечении" - разрешили засчитывать гражданам для назначения пенсии стаж, полученный во время работы за рубежом. Но за год Кабмин так и не смог определить порядок, который нужно соблюдать для зачисления такого стажа, и не урегулирован вопрос, какие для этого нужно подавать документы.

Если лицо пенсионного возраста работало в государстве, с которым не имеет пенсионного договора, тогда теоретически оно само должно доказывать то, что оно заработало этот стаж за рубежом,

- говорит Ольга Брус.

Человеку нужно будет собрать документы, благодаря которым можно будет доказать, что он официально работал за рубежом:

заграничный паспорт;

разрешение на трудоустройство или на временное проживание в связи с работой;

договор, по которому осуществлялась трудовая деятельность;

подтверждение наличия стажа от компетентного органа государства, в котором назначается пенсия.

Более того, эти документы еще придется и легализовать.

"Легализация - это подтверждение юридической силы документов, - поясняет эксперт. - Во время полной легализации компетентные органы должны подтвердить подлинность подписей на всех выданных справках. К примеру, компетентными органами за рубежом могут быть МИД или суды. Я думаю, что для лиц пенсионного возраста собрать все документы для подтверждения зарубежного стажа достаточно сложно сделать. Не уверена, что эта процедура сработает, даже если собрать все документы".

Если человеку удастся доказать, что он получил стаж за рубежом в стране, с которой нет соглашени с Украиной, то его учтут - но только для назначения пенсии по возрасту. То есть, такой стаж не будет влиять на размер пенсионных выплат, поскольку налоги не платили в украинский бюджет.

Если же человек работал в другой стране работало неофициально, то стаж подтвердить он не сможет.

Важно: стаж работы в стране-агрессоре России не учитывается.

Ранее мы рассказывали, какой будет пенсия, если есть 30 лет стажа - как рассчитать.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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