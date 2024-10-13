Отмечается, что пенсия по инвалидности для военных имеет ряд нюансов.

Размер пенсии военнослужащего зависит от денежного довольствия, которое он получал по последней занимаемой должности, но без учета каких-либо дополнительных выплат.

Адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко в эфире Украинского Радио отметила, что, если военному установлена ​​инвалидность, то размер такой пенсии зависит от некоторых факторов.

"Если инвалидность связана с защитой Родины, или связана с исполнением обязанностей военной службы, то такое лицо имеет право на статус лица с инвалидностью в результате войны, и, соответственно, имеет право на пенсию по военному закону. Если же инвалидность связана с прохождением службы, он также имеет право на пенсию по инвалидности, но ее размер будет значительно меньше", - отметила адвокат.

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По ее словам, при назначении пенсии по инвалидности одним из важнейшим критерием является то, ветеран уже уволился со службы или нет, потому что если он уволился со службы, то он однозначно претендует на военную пенсию по инвалидности.

"Ели же он не уволился, тогда он также может претендовать на пенсию, но только на гражданскую пенсию по инвалидности. После увольнения со службы он может перейти на военную пенсию по инвалидности", - объяснила Дмитренко.

При этом она объяснила, какой размер пенсии будет в зависимости от граппы инвалидности:

лицо с инвалидностью в результате войны I группы получает 100% от суммы денежного довольствия по последней занимаемой должности;

II группа – 80% от денежного довольствования;

III группа - 60%.

"Если инвалидность связана не с защитой Родины и не с исполнением обязанностей военной службы, а с прохождением службы, то размер пенсии для лиц с I группой инвалидности составит 70%, ІІ и ІІІ группа соответственно будут иметь 60 и 40% от денежного довольствия", - уточнила адвокат.

В то же время постановление Кабмина № 656 определяет минимальные размеры пенсии по инвалидности, поэтому если пенсия будет составлять меньше этого размера, то ее будут в соответствии с документом:

для лиц с инвалидностью I группы пенсия не может быть меньше 15 347 гривень;

для ІІ группы – 12 396 гривни;

III группа 8500 гривень.

"Если же говорить о минимальной пенсии участников боевых действий, то она ни при каких обстоятельствах не может быть меньше 4 958 гривни", - указала адвокат.

Пенсии для военных в Украине - последние новости

Адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко отметила, что дополнительное финансовое вознаграждение, которое выплачивается украинским военным, не учитывается при расчете пенсии. Эти средства являются премией за выполнение боевых задач, а не постоянным окладом.

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