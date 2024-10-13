Отмечается, что не все выплаты, которые получают военные, учитываются при насчислении пенсии.

Дополнительное финансовое вознаграждение, которое выплачивается украинским военным, не учитывается при расчете пенсии. Эти средства являются премией за выполнение боевых задач, а не постоянным окладом.

"Дополнительные вознаграждения не влияют на размер пенсии, потому что эта выплата не постоянная, она не является ежемесячной, а зависит от того, какие именно боевые задачи выполняет военнослужащий. Поэтому эти 30, 50 и 100 000, предусмотренные постановлением Кабинета министров Украины №168, не имеют значения для размера пенсии", - объяснила адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко в эфире Украинского Радио.

При этом она объяснила, на какую пенсию могут рассчитывать украинские военные.

Видео дня

"Пенсии за выслугу лет, например, назначаются лицам, имеющим календарную выслугу 20 лет и больше в размере 50% денежного довольствия по последней занимаемой должности. Если человек имеет более 20 лет выслуги, тогда за каждый год более 20 лет, дополнительно начисляется 3% соответствующих сумм денежного довольствия", - отметила Дмитренко.

По ее словам, если же речь идет о пенсии по смешанному стажу, когда 20 лет страхового стажа, но половина из него – это военная выслуга, то в этом случае пенсия будет составлять 50% за 25 лет страхового стажа, а каждый полный год стажа более 25 лет – еще дополнительно 1% от суммы денежного довольствия.

Пенсии в Украине в 2025 году - послдение новости

В проекте госбюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и других социальных стандартов. В документе предлагают установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату на уровне 8 тысяч гривен, как и в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: