Дополнительное финансовое вознаграждение, которое выплачивается украинским военным, не учитывается при расчете пенсии. Эти средства являются премией за выполнение боевых задач, а не постоянным окладом.
"Дополнительные вознаграждения не влияют на размер пенсии, потому что эта выплата не постоянная, она не является ежемесячной, а зависит от того, какие именно боевые задачи выполняет военнослужащий. Поэтому эти 30, 50 и 100 000, предусмотренные постановлением Кабинета министров Украины №168, не имеют значения для размера пенсии", - объяснила адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко в эфире Украинского Радио.
При этом она объяснила, на какую пенсию могут рассчитывать украинские военные.
"Пенсии за выслугу лет, например, назначаются лицам, имеющим календарную выслугу 20 лет и больше в размере 50% денежного довольствия по последней занимаемой должности. Если человек имеет более 20 лет выслуги, тогда за каждый год более 20 лет, дополнительно начисляется 3% соответствующих сумм денежного довольствия", - отметила Дмитренко.
По ее словам, если же речь идет о пенсии по смешанному стажу, когда 20 лет страхового стажа, но половина из него – это военная выслуга, то в этом случае пенсия будет составлять 50% за 25 лет страхового стажа, а каждый полный год стажа более 25 лет – еще дополнительно 1% от суммы денежного довольствия.
Пенсии в Украине в 2025 году - послдение новости
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