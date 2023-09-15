По словам премьера, солидарная пенсия для украинцев должна быть понятной, прозрачной и составлять 30% от среднего заработка.

1 марта 2024 года состоится индексация пенсий для граждан Украины, так, как это происходило в предыдущие годы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, раскрыв детали новой пенсионной реформы и отметив, как будет происходить индексация пенсий с марта 2024 года.

"Традиционно 1 марта состоится индексация пенсий для граждан Украины, так, как это происходило предыдущие годы. Мы будем делать это и в этом году, но мы сделаем это более справедливо. Мы хотим, чтобы солидарная пенсия для украинцев была понятной, прозрачной и составляла 30% от среднего заработка. Вводится система баллов, когда пенсия становится очень справедливой", - сказал премьер.

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Шмыгаль привел пример, как будет работать реформа: если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а второй вышел на пенсию с прошлого года, то у того человека, который вышел на пенсию с прошлого года, пенсия будет в районе 5,5-6 тыс. грн, а у того, который вышел на пенсию в 2001 году, пенсия будет 3,6-3,7 тыс. грн.

"Огромная разница. Мы хотим диспропорцию убрать – мы вводим баллы, и у людей – учителей, врачей в первую очередь, у кого были стабильные средние заработные платы, - у них зарплаты приравняются, и у людей, которые ранее выходили на пенсию, пенсии значительно подтянутся к современному уровню", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в 2024 году пенсии будут проиндексированы до одинакового уровня - как если бы все пенсии получались в этом или прошлом году.

"Мы называем это справедливой индексацией. Пенсия будет индексироваться справедливо, независимо от времени выхода на пенсию, это будет всегда одинаковый уровень для всех людей, которые прошли одинаковый путь", - подчеркнул Шмыгаль.

Пенсии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий в 2024 году, которая традиционно планируется на март, а также двухэтапное повышение минимальной зарплаты.

Ранее Пенсионный фонд Украины дал разъяснения относительно того, как украинцам, выехавшим из страны не потерять пенсии от государства. Согласно закону, в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата прекращается. Чтобы возобновить пенсионную выплату, необходимо лично обратиться в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

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