Он также отметил, что финансирование сектора безопасности и обороны в следующем году будет как минимум на уровне текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине.

В своем видеообращении, говоря о сегодняшнем дне, он сообщил, что провел совещание со Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по бюджету следующего года.

Расходы на оборону

"Очертил основные параметры – то, что должно быть приоритетами в бюджете государства. Главное – защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность – первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет минимум на уровне этого года, то есть 1 трлн 600 млрд гривень. По меньшей мере", – подчеркнул глава государства.

Видео дня

Он добавил, что в следующем году добавляются значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – на производство оружия в Украине, а также на дроны.

"Причем и на покупку того, что необходимо, за рубежом, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривень целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать", – сказал Зеленский.

Поддержка ветеранов и социальные расходы

Президент отметил, что отдельный бюджетный приоритет – это поддержка ветеранов.

"Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере 469 миллиардов гривень. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это минимум плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей", – рассказал он.

Цифровизация

Кроме того, отметил президент, закладываются необходимые средства на цифровизацию, включая "Мрию", – новый инструмент для детей, родителей и учителей, который уже предварительно был представлен.

"В следующем году "Мрия" должна заработать на полную и стать доступной украинцам в каждом уголке мира!" – подчеркнул Зеленский.

Индексация пенсий, повышение минималки и новые рабочие места

"Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это и предусмотрено законом", – заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что делается и очень важный экономический акцент в бюджете.

"Мы добавляем стимулирование экономики – производств, рабочих мест, инвестиций. Того, что нужно, чтобы Украина могла быстрее восстановиться. Чиновники представят детали такого стимулирования. Это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов, и продолжения грантовых программ, ипотечных программ, развитие украинских индустриальных парков", – рассказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что поручил премьер-министру Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине.

"Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, очертить время завершения этой войны. Нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства, которые должны выполняться. Государственный функционал, прежде всего, цифровой функционал, который должен становиться более современным, чем где-либо в Европе. Все это – наши инструменты, чтобы приблизить победу Украины", – сказал глава государства.

Он также сообщил, что провел сегодня совещание по интеграции Украины с Европейским Союзом и НАТО, совещание по подготовке переговоров с партнерами, в частности с "Большой семерки" и Глобального Юга, а также Военный кабинет, на котором "такие были детали, о которых сейчас нельзя говорить, но которые будут очень результативными в войне".

Увеличение расходов бюджета: планы Рады

Несколькими днями ранее председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Верховная Рада Украины до конца сентября 2023 года рассмотрит правительственный законопроект об увеличении расходов на нужды обороны почти на 303 млрд грн.

Так, по ее словам, в 2023 году расходы должны увеличиться: Вооруженным силам Украины – на 195,7 млрд грн; Национальной гвардии Украины – на 39,7 млрд грн; Государственной пограничной службе – на 20,4 млрд грн; на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 млрд грн.

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