Украинцы не ощутили на себе рост пенсий из-за инфляции.

По состоянию на 1 октября средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4% по сравнению с 2023 годом, но если учитывать инфляцию, реальный рост составил лишь 0,7%. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Да, повышение средней пенсии в годовом измерении небольшое, но по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен, прежде всего, за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года", - сообщил государственный деятель.

Гетманцев также представил распределение пенсионеров по уровню выплат:

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25,8% - до 3 000 гривен;

35,9% - от 3 001 до 5 000;

25,6% - от 5 001 до 10 000;

12,7% - свыше 10 000.

Что касается финансового положения Пенсионного фонда Украины, то глава налогового комитета оценивает его как "относительно стабильное". По крайней мере, если говорить о трех первых кварталах этого года.

По итогам 9 месяцев план собственных поступлений от Единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, не выполнили на 1,9%. Это произошло из-за отставания в I-м квартале, тогда как во II-м и III-м план даже перевыполнили.

"Против аналогичного периода прошлого года доходы ПФУ выросли на 9,3%", - добавил Гетманцев.

Пенсии в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что более половины всех пенсионеров нашего государства получают пенсии, размер которых превышает 4000 гривен. Рост средней пенсий в этом году произошел из-за мартовской индексации.

Самую высокую среднюю пенсию (7940 гривен), согласно ранее представленным данным, получают киевляне. Это более чем на 35% выше средней пенсии по всей Украине.

Также, напомним, недавно УНИАН рассказал о том, какие категории могут получить максимальную пенсию в 23 тысячи гривен. Как сообщалось, на максимальную пенсию могут рассчитывать, в частности, госслужащие, ученые и нардепы.

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