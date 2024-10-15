Большинство пенсионеров в Украине получают небольшую пенсию, но есть исключения.

Большинство украинских пенсионеров получают пенсии до 10 000 гривен. Однако есть несколько категорий, которые могут претендовать на максимальные выплаты. Узнайте, какая максимальная пенсия в Украине в 2024 году и кто может ее получить.

Максимальная пенсия 2024 в Украине

Закон определяет минимальный и максимальный размер пенсии. Он привязан к прожиточному минимуму. Минимальная пенсия составляет 2361 гривен в месяц, а максимальная в 10 раз больше - 23 610 гривен.

23 610 гривен - это максимально возможный размер пенсии по возрасту со всеми возможными доплатами. Однако некоторые пенсионеры могут получать выплаты выше этой суммы - это те категории, которые вместо пенсии получают пожизненный оклад. Такие выплаты не ограничены определенной суммой.

Видео дня

Кто получит максимальную пенсию в 2024 году

На максимальную пенсию 23 610 гривен могут претендовать такие категории пенсионеров:

государственные служащие;

служащие органов местного самоуправления;

ученые;

народные депутаты.

Также на высокую пенсию в будущем могут рассчитывать все люди с высокой официальной зарплатой (не менее 50 000 гривен в месяц) и полным страховым стажем.

Пенсию больше 23 610 гривен, то есть пожизненный оклад, получают судьи. Размер их пожизненного денежного содержания не ограничен и может превышать 100 000 гривен в месяц.

Также пенсию выше максимальной могут получить военные и полицейские. Порядок начисления пенсии военным регулируется законом №2262. Такие выплаты могут превышать максимальный размер пенсии. Помощь военным за выслугу лет составляет от 50% до 70% от размера денежного обеспечения во время службы.

Вас также могут заинтересовать новости: