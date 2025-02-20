В Фонде напомнили, что проводят перерасчеты на основании соответствующих заявлений.

Украинские пенсионеры получают некоторые доплаты к пенсии. В 2025 году, как и раньше, они могут рассчитывать на эти выплаты.

"В случае принятия законодательных решений по увеличению пенсионных выплат в 2025 году, Пенсионным фондом Украины будут осуществлены соответствующие перерасчеты", - ответили в Фонде на запрос издания "Апостроф".

При этом указано, что пенсионеры могут рассчитывать на доплаты, если они достигли определенного возраста:

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70 лет - доплата 300 гривень;

75 лет - 456 гривень;

80 лет - 570 гривень.

"Также на основании заявлений проводятся перерасчеты в связи с приобретением пенсионерами права на установление индивидуальных доплат или надбавок (например, надбавка на иждивенцев, пенсия за особые заслуги перед Украиной)," - подчеркнули в ПФУ.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

4 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий украинским пенсионерам с весны. Позже стало известно, что с 1 марта пенсии должны увеличить на 10% от текущего размера.

19 февраля Пенсионный фонд утвердил главный показатель для пересмотра пенсий - среднюю заработную плату за 2024 год. Этот показатель определен на уровне 17,486,60 гривны, что на 22,2% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, работающие пенсионеры могут рассчитать на индексацию выплат с 1 апреля, но не все.

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