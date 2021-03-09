В Минсоцполитики придумали, как не увеличивать дефицит Пенсионного фонда.

В Украине может вырасти средняя пенсия, в перспективе она составит 7 тысяч гривень, а не 3,5 тысячи, как сейчас.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

По ее словам, в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию. В частности, граждане, а не государство, должны накапливать себе на пенсию. Лазебная сообщила, что уже разработана система, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

Читайте такжеПенсии военным в Украине: будет ли с 1 марта индексация

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривень. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - заявила она.

На прошлой неделе в Украине состоялся масштабный перерасчет пенсий. Согласно данным Пенсионного фонда, львиная доля украинцев после индексации с 1 марта получила надбавку в размере всего около 100 гривень. А от 1000 гривень – всего 261 тысячи человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован