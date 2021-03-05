На этой неделе в Украине перечислили выплаты лицам, вышедшим на пенсию по возрасту и по общим правилам, военным и чернобыльцам.

В Украине на этой неделе были автоматически проиндексированы пенсии. Впрочем, выплаты перечислили по-разному и не всем пенсионерам. Журналисты решили выяснить, кому и сколько добавили к пенсии.

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Об этом сообщает "Обозреватель".

"В Украине, согласно данным Пенсионного фонда, львиная доля украинцев после индексации с 1 марта получила надбавку в размере всего около 100 гривень. А вот 1000 гривень – всего 261 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Кому и сколько добавили?

Всего повышение получат (или уже получили) 7,91 млн человек. Еще 2,25 млн теоретически могли бы получить надбавку, но их фактическая пенсия уже выше расчетной более чем на 11%.

Повышение в размере 100 грн получили 3,5 млн человек, или 46,3%;

от 100,01 до 400 грн получили 2,5 млн, или 31,8%;

от 400,01 до 500 грн получили 601 тыс., или 7,6%;

от 500,01 до 700 грн-553 тыс., или 7%;

от 700,01 до 1000 грн – 316 тыс., или 4%;

свыше 1000 грн за все 261 тыс., или 3,3%.

Перерасчет провели украинцам, которые вышли на пенсию по возрасту и по общим правилам; военным; чернобыльцам.

Для расчета "чистую" пенсию умножили на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличение выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу. Например, если "чистая" пенсия не меньше 9090 грн, то надбавка составит от 1000 грн.

Почему пенсии все равно будут уменьшаться?

Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. Например, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы платят 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", – отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

И это еще сравнительно позитивный прогноз. Премьер-министр Денис Шмыгаль совсем считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсий. Причина все та же – демографическая ситуация.

"Будет мало трудоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал премьер.

Почему пенсии будут сокращаться?

С 2017-го сократили "стоимость" каждого года стажа. В итоге все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже;

в 2000-х ужесточили требования к стажу: у него перестали засчитывать период обучения, время, когда сотрудник "числился", но не получал зарплату и т. д;

в 2016-м в два раза сократили единый соцвзнос (ЕСВ) по зарплате - он пополняет бюджет Пенсионного фонда;

демографическая ситуация в стране ухудшается: работников становится меньше, а количество пенсионеров (в процентном соотношении) растет;

в Украине низкие зарплаты, большой уровень теневой экономики.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект О государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую во второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет Министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — в соответствии с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Автор: УНИАН