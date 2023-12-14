По словам главы Нацбанка, несмотря на риск ритмичности поступлений, ситуация находится в определенной стратегической рамке.

Национальный банк сейчас не видит причин для возвращения к практике эмиссионного финансирования дефицита бюджета, заявил глава Нацбанка Андрей Пышный во время общение с журналистами.

"Мы не видим сейчас оснований для восстановления эмиссионного финансирования. Да, мы видим, что риски ритмичности финансирования в определенной степени реализовались. Вместе с этим, как я говорил, состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундаментом этой программы являются заверения, которые предоставляют страны донорской коалиции ... относительно предоставления достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет", – отметил глава НБУ

По его словам, несмотря на риск ритмичности поступлений, ситуация находится в определенной стратегической рамке, поэтому монетизация бюджетного дефицита не понадобится.

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"Эмиссионное финансирование бюджетное финансирование – это крайняя мера, к которой нужно прибегать", – добавил Пышный.

Эмиссионное финансирование бюджета, или "печать денег"

Эмиссионное финансирование, при котором центробанк покупает облигации у правительства, обычно считается инфляционным. В некоторых странах такой инструмент является запрещенным, как это было в Украине, но Верховная Рада этот запрет временно сняла. Так, в 2022 году Кабмин привлек около $12 млрд путем денежной эмиссии и еще $2,6 млрд – забрав прибыль НБУ за 2021 и 2022 гг.

Ранее УНИАН писал, что 14 декабря Украина получила третий транш финансирование на сумму около 900 млн долларов от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). По данным Минфина, средства помогут своевременно профинансировать приоритетные расходы госбюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения.

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