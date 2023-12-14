Получение очередного транша является результатом успешного второго пересмотра программы расширенного финансирования.

Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий транш финансирования на сумму около 900 млн долларов от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Привлеченные средства являются результатом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ, отметили в Министерстве финансов,

"Мощная и крайне важная поддержка от Фонда поможет вовремя профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и в дальнейшем будет составлять надежную основу для развития экономической программы правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

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В ведомстве напомнили, что 11 декабря Исполнительный совет МВФ завершил второй пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины.

В итоге Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).

Сотрудничество МВФ и Украины

11 декабря Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердила второй пересмотр программы расширенного кредитования (EFF) для Украины, что открыло путь к получению очередного транша в размере 900 млн долларов.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Одной из тем переговоров стало использование замороженных активов Российской Федерации, также стороны обсудили международное финансирование Украины в 2024 году.

По прогнозу МВФ, ВВП Украины в этом году вырастет на 4,5%, в следующем же году рост составит от 3% до 4%. Инфляцию фонд прогнозирует на уровне 6% в 2023 году, в 2024 году же она ускорится до 9,5%. Кроме того, в фонде ожидают сокращения безработицы в Украине: если в 2023 году прогнозируется уровень безработицы в 19,1%, тогда как в следующем году – 13,9%.

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