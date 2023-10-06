За год российская валюта обесценилась почти в два раза.

Курс доллара на открытии торгов на бирже превысил 101 рубль, евро - 107 рублей. За год российская валюта обесценилась почти в два раза, следует из данных Investing.com.

Утром 6 октября курс доллара достиг 101,39 рублей. В процессе торгов рубль частично отыграл потери и в 08:50 курс доллара снизился до 100,8 рубля.

По данным Investing.com за год российская валюта к доллару обесценилась почти вдвое. В начале октября 2022 года курс доллара составлял 61 рубль.

Видео дня

Курс евро в начале торгов достиг отметки 107,5 рублей. Сейчас единая европейская валюта торгуется в диапазоне 105-106 рублей.

Падение курса рубля относительно доллара

В августе 2023 года российский рубль вошел в тройку самых слабых валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

14 августа доллар в России стоил выше отметки в 101 рубль, а евро - на уровне 111 рублей. Большее падение было зафиксировано лишь в марте 2022 года, когда рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

В сентябре рубль снова обвалился. Однако руководство страны-агрессора уверяло, что это не является проблемой для России.

3 октября, российский рубль ослаб, преодолев символический порог в 100 единиц за доллар, достигнув в начале торгов отметки 100,25.

Вас также могут заинтересовать новости: