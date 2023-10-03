Российский рубль ослаб, преодолев символический порог в 100 единиц за доллар, достигнув в начале торгов отметки 100,2550.

В начале торгов во вторник, 3 октября, российский рубль ослаб, преодолев символический порог в 100 единиц за доллар, достигнув в начале торгов отметки 100,2550, что является более чем семинедельным минимумом.

Как сообщает Reuters, к 06:45 по Гринвичу рубль укрепился по отношению к доллару на 0,2% до 99,58. Российская валюта имеет тенденцию подвергаться давлению в начале каждого месяца после потери поддержки со стороны благоприятного налогового периода в конце месяца, когда экспортеры обычно конвертируют валютные доходы для погашения местных обязательств.

Cогласно данным Google Финансы, по состоянию на 11:58 по Киеву за один доллар давали 99,17 рубля.

Видео дня

По состоянию на 12:04 по Киеву за доллар давали уже 99,28 рубля

Обвал российского рубля

В августе 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

Сразу же появилась информация о том, что Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля. Сообщалось, что российский рубль продолжает балансировать на грани обвала несмотря на уже введенные меры Центробанка.

В сентябре 2023 года Путин высказался о замороженных золотовалютных резервах РФ и обвале рубля. Путин уверяет, что ни замороженные золотовалютные резервы, ни обвалившийся рубль не являются проблемой для страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: