Решение главы НБУ уйти в отставку не повлияет на курс гривни - министр финансов

Он также подчеркнул, что отставка главы НБУ не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы Национального банка Якова Смолия подать в отставку.

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"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс в связи с отставкой высокопоставленного чиновника. Мы возможно сегодня можем видеть некую турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и возможно в ближайшее время все успокоится. Поэтому нет никаких оснований считать, что это решение главы НБУ каким-то образом изменит ситуацию на валютном рынке", - заявил Марченко на брифинге.

По его словам, отставка главы центробанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

По мнению аналитика компании "Альпари" Максима Пархоменко, если руководство Национального банка Украины продолжит смещаться с должностей, риски роста курса до 30 гривень за доллар будут крайне высокими и реальными.

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