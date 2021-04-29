По словам заместителя министра соцполитики, с 1 января 2022 года пенсия вырастет у почти 40 тыс. пенсионеров.

Верховная Рада Украины предусматривает повышение пенсионного обеспечения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (регистрационный № 4555) проголосовали 340 народных депутатов Украины.

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Этим законопроектом предусмотрено урегулировать вопрос условий выплаты дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, и ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы с учетом решения Конституционного суда от 17 июля 2018 года №6.

Также предполагается урегулировать вопросы вычисления заработной платы с пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года, при назначении пенсии для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко на заседании парламента отметил, что по этому закону будут установлены равные условия вычисления зарплаты для всех участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой - как из числа военных, так и из числа гражданских лиц.

Он отметил, что с 1 января 2022 года пенсия вырастет у почти 40 тысяч пенсионеров и составит в среднем для первой группы инвалидности - более 16 тыс. грн, для второй группы - почти 13 тыс. грн, и третьей группы - почти 9 тыс. грн.

По его словам, реализация закона потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины на 2022 год в размере 1,2 млрд грн, которые необходимо будет заложить в бюджете.

Музыченко подчеркнул, что в случае принятия закона, он вступит в силу с 2022 года.

Что этому предшествовало

Группа парламентариев в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают от прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как именно это стоит делать.

Ожидалось, что пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривень.

12 марта 2021 года глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень.

С 1 апреля 2021 года в Украине пенсионный возраст для женщин увеличили с 59,5 до 60 лет.

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Автор: Надя Пришляк