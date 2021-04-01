Это последнее запланированное повышение в рамках действующей пенсионной реформы.

С 1 апреля 2021 года в Украине пенсионный возраст для женщин увеличивается с 59,5 до 60 лет.

Согласно требованиям закона об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, это - последнее запланированное повышение в рамках действующей пенсионной реформы.

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"Начиная с 1 января 2028-го, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", — говорится в законе.

В 2021 году в Украине в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании изменятся требования к страховому стажу, а именно:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 28 лет стажа (до сих пор было 27 лет)

чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно будет иметь от 18 до 28 лет стажа

чтобы выйти в 65 лет нужно будет иметь от 15 до 18 лет стажа

В 2027 году пройдет последний этап повышения требования к наличию стажа: нужно будет иметь не меньше 35 лет для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

С 2028 года украинцы смогут получать пенсию независимо от возраста, но при наличии необходимого минимального стажа — 40 лет.

Кроме того, если лицу, которому уже исполнилось 60 лет, официального страхового стажа для выхода на пенсию недостаточно, его можно докупить. Чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (до апреля 2021 эта сумма была 24937 грн).

Что этому предшествовало

Группа парламентариев во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и ветеранов Галиной Третьяковой в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают от прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как именно это стоит делать.

Ожидалось, что пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривень.

12 марта 2021 года глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень.

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Автор: Елена Коваленко