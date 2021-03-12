Это позволит увеличить минимальную пенсию для пенсионеров в возрасте от 70 лет до 3,5 тысячи гривен.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень.

Читайте такжеСредняя пенсия в Украине может украсть до 7 тысяч гривен: детали от МинсоцполитикиОб этом сообщает Liga.net со ссылкой на главу Минсоцполитики Марину Лазебную.

"Сейчас к прожиточному минимуму "подвязано" более 150 социальных выплат: штрафов, сборов, надбавок и тому подобное. По словам Лазебной, если эти соцвыплаты отделить от размера прожиточного минимума, уровень минимальной пенсии для неработающих граждан в возрасте 70 лет с полным стажем 30-35 лет вырастет до 3 500 гривень", - говорится в сообщении.

По мнению министра, оставить привязку к ПМ стоит для пенсии, минимальной заработной платы, пособия по инвалидности, помощи детям-сиротам и тому подобное. По расчетам Минсоцполитики, прожиточный минимум должен составлять 4 500 гривен. Сейчас он составляет 2 198 гривень.

Лазебная отметила, что это разделение предусмотрено законопроєктом 5045, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, и на принятие которого ведомство ожидает в ближайшее время.

Что этому предшествовало

Группа парламентариев во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и ветеранов Галиной Третьяковой в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают от прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как именно это стоит делать.

Пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривень.

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Автор: УНИАН