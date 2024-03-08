По словам нардепа, речь идет лишь об определенных аномальных операциях.

Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Укринформу".

"Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые осуществляются каждым из нас ежедневно. Речь идет лишь об определенных аномальных операциях, которые используются торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц", – отметил нардеп.

По его словам, абсолютное большинство безналичных операций населения являются типичными. Но нетипичной является операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых ему людей.

Видео дня

"На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку как бы "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перебрасывает эти средства преступнику. Это я как пример привел, варианты схем могут быть разные. Таким вот операциям Нацбанк и предлагает противодействовать. Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция НБУ для меня абсолютно понятна", – указал парламентарий.

Он добавил, что аномалии требуют объяснений. Это не означает, что человек не может пользоваться услугами банков. Если объяснит, откуда и за что эти средства, то счет разблокируют, к владельцу не будет никаких вопросов.

Ограничения карточных переводов

В феврале начали активно обсуждать инициативу ограничения карточных переводов. Тогда Гетманцев заявлял, что в Украине могут ввести ограничения на период военного положения для борьбы с "мискодингом".

Член Совета Нацбанка Василий Фурман пояснил, что крупные расчетные банки, руководствуясь нормами действующего законодательства, уже установили определенные ограничения на расчеты карточками. Нацбанк рассматривает целесообразность масштабирования практики крупных расчетных операций банков на рынок в целом.

Вас также могут заинтересовать новости: