В Совете Нацбанка указали, что решение еще не приняли, а лишь рассматривают такую возможность.

По состоянию на 10 февраля регулятор не принимал решений по ограничению переводов средств с карты на карту физическими лицами. Этот вопрос рассматривается в рамках комплексных мер, направленных на борьбу с теневой экономикой. Об этом в эфире телемарафона заявил член Совета Нацбанка Василий Фурман.

По его словам, крупные расчетные банки, руководствуясь нормами действующего законодательства, уже установили определенные ограничения на расчеты карточками.

"И подавляющее большинство украинцев этого не почувствовала. А эти ограничения доказали свою эффективность на практике, как средство для борьбы с "мискодингом" и в то же время не имеют влияния на обычные текущие операции населения с платежными картами", – указал член Совета НБУ.

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Он пояснил, Нацбанк рассматривает целесообразность масштабирования практики крупных расчетных операций банков на рынок в целом. В то же время, по его словам, любые ограничения в случае их введения потенциально повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с картами.

Фурман рассказал, почему возникла необходимость вводить ограничения для борьбы с теневой экономикой. В частности, речь идет о случаях, когда с помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов.

"Когда одно физлицо передает другому физическому или юрлицу за небольшие деньги карточку. И это физлицо использует такую карточку по своему усмотрению, как захочет. При том, что настоящий владелец карты даже не знает, какие обороты средств там проходят... Это противозаконно", – отметил представитель НБУ.

Инициатива ограничений на карточные переводы

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявлял, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом".

О такой инициативе также рассказывала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, Национальный банк изучает вопрос об ограничении карточных переводов и лимитов перевода наличных через терминалы, что может касаться тех, кто проводит теневые операции.

По данным НБУ, украинцы за рубежом начинают генерировать довольно значительный отток валюты из страны, который отражается в статье "путешествия" в импорте услуг платежного баланса. В 2022 году этот отток был почти 20 млрд долларов, в прошлом году он сократился – 18 млрд долларов.

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