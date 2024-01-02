В тексте Национальной стратегии доходов до 2030 года отсутствуют слова о "любых поступлениях на карту физлица".

В принятой недавно правительством Национальной стратегии доходов до 2030 года не предусмотрено введение налогообложение любых поступлений на банковские карты физических лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Там отмечают, что некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела "Реформа упрощенной системы налогообложения", в котором, в частности, говорится, что "все доходы физических лиц получены за пределами предпринимательской деятельности, кроме тех, что прямо предусмотрены Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины".

Как пояснили в Минфине, в тексте отсутствуют слова о "любых поступлениях на карту физлица". При этом фраза о требованиях по "налогообложению доходов, полученных вне пределов предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве.

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В ведомстве отмечают, что любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство, и ни одна фундаментальная реформа - особенно такая сложная, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц - "просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти".

"Более того, как указано в Нацстратегии подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)", - подчеркнули в министерстве.

Налог с переводов на карту: что известно

Налогообложение переводов с карты на карту станет возможным после предоставления налоговой службе доступа к информации о движении средств на счетах физлиц. Об этом сообщил директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

В свою очередь экономист Олег Пендзин рассказал, что на самом деле эта идея не нова, и даже сейчас любые доходы физических лиц должны декларироваться и облагаться налогом. В то же время сейчас невозможно отследить поступления на банковские карты граждан из-за того, что налоговая не имеет доступа к счетам.

Как известно, на днях правительство утвердило Национальную стратегию доходов, которая, среди прочего, предусматривает налогообложение карточных переводов.

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