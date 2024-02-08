Это может относиться к тем, кто проводит теневые операции.

В Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом". Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в Telegram.

"Вчера на заседании комитета рассмотрели доклад НБУ относительно "мискодинга" и теневых финансовых операций. В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, которые создают условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания", – написал он.

По его словам, по результатам проверок были наложены штрафы на сумму около 486,35 млн гривен, а также отозваны лицензии некоторых банков и аннулированы лицензии некоторых небанковских финучреждений.

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"Как следствие, имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием "мискодинга". К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн (в 2022 году) до 83 млрд грн (в 2023 году), а общий оборот увеличился до 207 млрд грн (в 2023 году) против 14 млрд грн (в 2022 году)", – отметил депутат.

В сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:

незаконной организации и проведения азартных игр;

легализации средств, полученных преступным путем;

мошеннические схемы с использованием "фишинга";

использование виртуальных активов для проведения "серых"/ "теневых" финансовых операций.

Как сообщил депутат, для исправления ситуации Нацбанк предлагает внести изменения в Закон Украины "О платежных услугах", относительно усиления требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличения размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Кроме этого, регулятор предлагает установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.

"По результатам рассмотрения вопроса предоставил поручение соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство", – добавил Гетманцев.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что Национальный банк изучает вопрос об ограничении карточных переводов и лимитов перевода наличности через терминалы, что может касаться тех, кто проводит теневые операции.

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", – сказала Рожкова во время конференции "финансы для бизнеса во время войны".

Следует отметить, что мискодинг – это схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей, подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети.

Банковские операции – последние новости

В декабре 2023 года Минфин утвердил Национальную стратегию доходов, после чего начала распространяться информация о возможном введении налогообложения переводов с карты на карту.

Позже в Минфине опровергли эту информацию, отметив, что в Стратегии доходов до 2030 года не предусмотрено введение налогообложения любых поступлений на банковские карты физических лиц.

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