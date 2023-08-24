Продать доллар можно в среднем по курсу 37,90 грн, евро – 41,35 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 24 августа, ослабел на 8 копеек - до 38,68 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни не изменился и составил 42,20 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем на 10 копеек дороже - по курсу 37,90 грн за доллар. Продать евро можно на 5 копеек дороже, чем в предыдущий день, - 41,35 грн за евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару у "Приватбанка" 23 августа, подорожал на 30 копеек – до 38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 35 копеек – до 42,20 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в сентябре валютный рынок будет находиться в ожидании либерализации - ряд показателей свидетельствует, что Нацбанк может вернуться к плавающему курсу валют.

Эксперт отметил, что сейчас созданы максимально благоприятные условия для того, чтобы НБУ решился "отпустить" валютный рынок, и новый валютный курс может максимально приблизиться к наличному коммерческому курсу, то есть обменным пунктам. Сейчас коридор допустимых колебаний ожидается на уровне 37-40 грн/$ и 39-43 грн/€ и, по мнению банкира, новый курс будет базироваться именно на таких курсах.

Вас также могут заинтересовать новости: