Продать доллар можно в среднем по курсу 37,80 грн, евро – 41,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 23 августа, ослаб на 30 копеек - до 38,60 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб также на 30 копеек – до 42,20 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар. Продать евро можно на 8 копеек дороже, чем в предыдущий день, - 41,30 грн за евро.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" 22 августа остался на уровне предыдущего дня - 38,05 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 5 копеек – до 41,85 грн за евро.

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По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, наличный курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 37,6–38,5 грн/долл.

По словам эксперта, несмотря на все колебания прошлой недели, глубокого роста стоимости доллара на наличном рынке не произошло. Однако повышенная нервозность на рынке будет сохраняться, ведь возможные дополнительные выплаты украинцам ко Дню Независимости могут поддерживать повышенный спрос на иностранную валюту со стороны граждан.

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