Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,75 грн.

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" сегодня, 23 августа, подорожал на 30 копеек – до 38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 35 копеек – до 42,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,75 грн, евро - по курсу 41,20 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 42,19 грн.

Что сейчас происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 23 августа, ослаб на 30 копеек - до 38,60 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб также на 30 копеек – до 42,20 грн за евро.

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По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение следующей недели рамки валютных колебаний будут на уровне 38-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро. Разница между курсом покупки и продажи за определенным исключением не должна превысить 0,15-0,25 грн, а ежедневная амплитуда курсовых изменений будет "держаться" в рамках 0,1-0,3 грн.

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