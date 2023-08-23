Нацбанк может вернуться к плавающему курсу валют, отметил эксперт.

В сентябре валютный рынок будет находиться в ожидании либерализации - по всем показателям, Нацбанк может вернуться к плавающему курсу валют.

Как отметил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, такой шаг регулятора является логичным, учитывая несколько важных факторов - фактическое снижение инфляции, которая до конца года не превысит 10,8%, рост экономики страны и системную крупную макрофинансовую помощь. Ежемесячно Украина получает до 3,5 млрд долларов, и эти средства направляются на погашение бюджетных расходов и формирование международных валютных резервов.

Среди других факторов в пользу валютной либерализации-снижение учетной ставки до 22% (а к концу года ожидается, что учетная ставка может сократиться до 18%), что является выразителем прочности гривны: снижение учетной ставки повлечет за собой пересмотр процентов по кредитным программам в среднем на 4-5% (в частности, это будет касаться потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки).

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Также уменьшение ставок по гривневым депозитам с размещением до 1 года (но с учетом инфляции чистая прибыль депозитов останется достаточно высокой - до 5% годовых);

Лесовой отметил, что либерализация валютного рынка является также одним из важных шагов Украины в рамках долголетнего сотрудничества нашей страны с МВФ.

"Таким образом, сейчас созданы максимально благоприятные условия для того, чтобы НБУ решился "отпустить" валютный рынок. Замечу, что существует высокая вероятность того, что новый валютный курс максимально приблизится к наличному коммерческому курсу, то есть обменным пунктам. Сейчас коридор допустимых колебаний ожидается на уровне 37-40 грн/$ и 39-43 грн/€. Я считаю, что новый курс будет базироваться на курсах именно из этого коридора", - прогнозирует банкир.

По его словам, также нельзя исключать, что в первые недели после ослабления валютных ограничений ситуация на рынке будет немного хаотичной: курс может "прыгать" то вверх, то вниз, но такие "прыжки" не превысят 5%. Кроме того, ширина спреда (разницы между курсом покупки и продажи) с августовских 0,15-0,25 грн может вырасти до 0,5-0,7 грн, а амплитуда текущих колебаний увеличится с 0,1-0,3 грн до 0,5 грн.

"Итак, по всем признакам, в сентябре на рынок будут ждать важные изменения: мы максимально приблизимся к образованию единого курса валют, на размер которого будет влиять ряд важных факторов - объемы макрофинансовой помощи, развитие бизнеса, решение "удавки" экспорта агропродукции путем создания новых альтернативных логистических маршрутов, а также эффективность ВСУ в борьбе с врагом и постепенное освобождение украинских территорий. С определенной осторожностью мы можем предположить, что в сентябре валютный курс будет находиться в коридорах 37-40 грн/$ и 39-43 грн/€", - резюмировал Лесовой.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 23 августа

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в "ПриватБанке" 23 августа вырос на 30 копеек - до 38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в банке вырос на 35 копеек - до 42,20 грн за евро.

Средний курс в обменниках 23 августа составляет 38,60 грн за доллар - на 30 копеек больше, чем вчера. Курс евро по гривне вырос также на 30 копеек - до 42,20 грн за евро.

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