Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 грн, евро - 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 24 июня, в очередной раз остался на прежнем уровне – 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 7 копеек и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Курс доллара в Украине - прогноз

Как сообщал УНИАН, по прогнозу главного дилера департамента казначейства и глобальных рынков "ОТП Банка" Антона Куренного, курс доллара в Украине в июле 2023 года вряд ли сильно изменится, существенных колебаний курса на наличном рынке во второй месяц лета быть не должно. По его словам, из-за прекращения деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов, рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июле ситуация на наличном валютном рынке, скорее всего, будет прогнозируемой и стабильной: наличный курс вероятно будет колебаться в рамках 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро.

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