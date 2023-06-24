Ожидается, что ситуация будет оставаться стабильной, но колебания возможны.

Курс доллара в Украине в июле 2023 года вряд ли сильно изменится. Существенных колебаний курса на наличном рынке во второй месяц лета быть не должно. Такой прогноз делает главный дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной, передает "Фокус".

"Из-за прекращения деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов, рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания. Пока кажется, что может повлиять на курс какая-то сильно негативная динамика на войне или, возможно, сезонность", - отметил эксперт.

В свою очередь аналитик Андрей Шевчишин допустил изменение трендов на валютном рынке летом, но в целом ситуация будет оставаться стабильной. По его словам, наличный курс держится близко к межбанку, и при этом главную партию играют коммерческие банки:

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"Пока банки держат такую позицию и не ожидают повышения официального курса, наличный рынок будет относительно стабильным. Первым сигналом к изменению тенденции будет придерживание валюты крупными банками, что изменит баланс наличного рынка".

Курс доллара и евро в июде 2023 - другой прогноз

Напомним, ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что в июле ситуация на наличном валютном рынке очевидно будет стабильной и прогнозируемой, скорее всего, наличный курс будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/долл., 40-41,5 грн/евро.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 23 июня

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 23 июня в очередной раз остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл.

Относительно евро курс гривни ослабился на 17 копеек и составил 41,07 грн/евро.