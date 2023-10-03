Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 3 октября, ослаб на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,80 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

2 октября 2023 гривня укрепилась к доллару и евро. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 октября показал, что евро дешевеет, доллар на месте, на уровне предыдущего показателя – 37,75 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 10 копеек и составляет 40,80 грн за евро.

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Национальный банк с 3 октября Нацбанк ввел гибкий курс. Данный режим отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал в Украине до 24 февраля 2022 года - НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать курс безналичной валюты. Ранее банки могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ +/- 1%.

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. В то же время курс на тех сегментах рынка, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года - речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

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