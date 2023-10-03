Ранее банки могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ +/- 1%.

С 3 октября банки, которые ранее могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ + / - 1%, могут самостоятельно устанавливать его без ограничений.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, отметив, что соответствующая норма закреплена постановлением правления НБУ № 121 от 2 октября о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса, которым внесены изменения в "военное" постановление правления НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года.

"Вы правильно прочитали наши изменения к № 18: то есть нет сейчас привязки плюс +1%", — подтвердил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

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Гибкий курс

С 3 октября Нацбанк ввел гибкий курс. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк переходит к режиму управляемой гибкости обменного курса с учетом устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ.

Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал в Украине до 24 февраля 2022 года. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем.

НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет меняться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

Отмечается, что официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. В то же время курс на тех сегментах рынка, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года - речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

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