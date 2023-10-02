Курс продажи доллара составляет 37,50 грн, евро - 40,10 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 2 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,15 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,80 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,10 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 сентября подешевел на 5 копеек – до 37,75 грн за доллар, то есть гривня укрепилась к доллару. Курс наличного евро в финучреждении не изменился и составил 40,90 грн за евро.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что будет с валютой. По его погнозу, курс доллара в Украине в октябре 2023 года резко не изменится, и каких-либо сильных колебаний ожидать не стоит.

По словам эксперта, курс доллара в октябре будет колебаться в пределах коридора: от 38 до 38,5 грн/долл.

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