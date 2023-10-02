Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 2 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,75 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,80 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 грн, евро - по курсу 39,80 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 40,16 грн.

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Курс валют в Украине

2 октября 2023 года гривня укрепилась к доллару и евро. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины укрепился на 5 копеек – до 38,15 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,80 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев рассказал, что будет с валютой. По его прогнозу, как и на прошлой неделе, пока нет особой угрозы быстрого взлета курса, что позволяет потенциальным покупателям валюты спокойно подбирать наиболее приемлемые для них условия: как для покупки валюты на карты или трехмесячные депозиты, так и через кассы банков или обменники финансовых компаний.

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