Реальная цифра теневого импорта значительно выше.

При транзите через Россию "исчезли" подсанкционные товары из Евросоюза, которые везли в Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Как сообщает Financial Times, стоимость "потерявшегося" товара составляет свыше $1 млрд, однако статистика FT охватывает только товары двойного назначения, которые могут быть использованы для военных целей, поэтому реальная цифра теневого импорта значительно выше.

Как говорится в материале, после российского вторжения в Украину, на территорию агрессора из стран ЕС под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров "двойного назначения" на $2 млрд. "Непропорционально большая часть фантомного экспорта" шла из стран Балтии, граничащих с Россией и Беларусью. Половина этих товаров не достигли конечного пункта назначения.

Видео дня

Такие категории товаров как газовые турбины, паяльники, радиооборудование, компоненты для самолетов, оптическое оборудование и т.д. никогда не достигали конечного пункта назначения и оседали на территории агрессора. Как говорится в материале, Россия смогла обойти санкции, указав фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС.

"Расхождения в статистке глобальной торговли не являются чем-то необычным, но это выходит за рамки типичных незначительных ошибок", - заявила старший научный сотрудник американского Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

"Куда еще они могли деваться? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кому эти товары наиболее нужны в этом регионе? Очевидно, это Россия", – отметил эстонский министр по санкциям Эрки Кодар.

Антироссийские санкции

В январе 2023 года стло известно о том, что Нидерланды поставляют в РФ миллионы микрочипов в обход санкций. Схема реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию.

В феврале 2023 года премьер Латвии назвал страны, которые помогают торговцам обходить санкции против РФ.

4 марта 2023 года сообщалось о том, что Россия обходит санкции, чтобы получать современные технологии для войны. Импорт чипов из Турции и ОАЭ резко вырос после вторжения РФ в Украину. Возможно, через эти страны европейские товары поступают в Россию.

По состоянию на 17 марта 2023 года россияне засыпали запросами Казахстан с просьбой поставлять подсанкционные товары.

8 мая 2023 года Bild писал о том, что Путин использует другие страны для обхода санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: