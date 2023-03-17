В Турции "лавка закрывается", теперь нужно искать нового партнера.

Российские компании решили искать путь обхода санкций в Казахстане. Как сообщает Reuters, так они хотят обойти ограничения и завезти на рынок РФ крайне необходимые товары.

Россияне буквально засыпали своих казахстанских партнеров просьбами поставлять подсанкционную продукцию. Reuters подтвердил эту информацию сразу в семи источниках.

В запросах было буквально все: от подшипников и деталей самолетов до редкоземельных металлов. В целом у россиян очень длинный список желаемых приобретений. Он к себе включает в том числе и промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт.

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Также два источника Reuters отметили, что увеличение запроса россиянами товаров из Казахстана связано с решением Турции. Анкара хочет подавить транзит санационной продукции.

"Это означает, что бум только начинается", - сказал один бизнесмен, занимающийся внешней торговлей.

Некоторые российские представители хотели согласовать с казахстанскими партнерами долгосрочные контракты для обхода санкций.

Россия и ее попытки избежать влияния санкций: что известно

Нидерландская прокуратура расследует сразу 45 дел, в которых потенциальные злоумышленники помогали Москве обходить санкции. В том числе экспорт из Нидерландов в Россию велся через Казахстан.

РФ имеет успехи в обходе западных санкций в обеспечение поставки полупроводников и других технологии, важных для создания оружия. Российский импорт этой отрасли уже вернулся к уровню 2020-го года.

Путин нашел куда сбывать российскую нефть, несмотря на санкции. Россия стала одним из основных импортеров топлива в эту страну.

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