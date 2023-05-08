По данным Bild на увеличение поставок товаров из Германии в страны СНГ уже обратил внимание и спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, экспорт из Германии в страны СНГ по некоторым категориям товаров удвоился.

Как сообщает Bild со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства Германии, поставки немецких товаров в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь - на 77%, в Кыргызстан - на 994% за 2022 год по сравнению с предыдущим годом.

Как говорится в материале, речь может идти о поставках в Россию параллельным импортом в обход санкций. Рост экспорта химической продукции в Казахстан составил на 129%, в Армению - 110%. Поставки немецкого электрооборудования в Армению выросли на 344%, Узбекистан - на 105%. Также отмечен рост экспорта в Казахстан металлопродукции на 137% и одежды - на 88%.

Видео дня

По подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, за 2022 год вырос экспорт из Германии автомобилей и автозапчастей в Казахстан на 507%, в Армению - на 761%. По данным Bild на увеличение поставок товаров из Германии в страны СНГ уже обратил внимание и спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Кто помогает агрессору обходить санкции

26 апреля 2023 года появилась инфрмация о том, что страны бывшего СССР помогают России обходить санкции и зарабатывают на этом. Сообщалось о том, что существуют новые торговые потоки через третьи страны, благодаря которым экспорт в Россию вырос.

Объем торговли с Россией в соседней Грузии вырос почти на 22 процента за год, прошедший с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. Экспорт алкоголя в Россию вырос более чем на 120 процентов.

Экспорт Казахстана в Россию резко вырос за тот же период, увеличившись примерно на 57 процентов в долларовом выражении.

По данным Всемирного банка, ВВП Армении, которая поддерживает тесные торговые связи с Россией, в прошлом году неожиданно вырос на 11 процентов, в то время как экспорт в Россию увеличился в пять раз, а переводы из России увеличились в семь раз по сравнению с предыдущим годом. Страна отметила профицит бюджета, а ее валюта, драм, была одной из лучших в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: