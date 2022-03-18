При этом, по его словам, один из вариантов налоговой системы будет тот, который действует в военное время.

Украине нужен референдум относительно финансовых вопросов, в том числе и по системе налогообложения, как в Швейцарии.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Я многое для себя переосмыслил за эти три недели. И, возможно, сейчас скажу шокирующие вещи. Я считаю, что несокрушимый народ, который выходит с голыми руками на танки, способен определять самостоятельно свое финансовое будущее. Мы достаточно зрелые и достаточно сознательные. Я выступаю за референдум по финансовым вопросам, в том числе и по системе налогообложения, как это есть в Швейцарии", - отметил Гетманцев.

При этом, по его словам, один из вариантов налоговой системы будет тот, который действует в военные времена.

"После войны мы в рамках широкой общественной дискуссии должны принять решение вместе, какой будет новая налоговая система, а ее варианты мы, безусловно, подготовим. И один из вариантов будет тот, который действует в военные времена. Сейчас представители среднего и крупного бизнеса могут по своему выбору воспользоваться опцией единого налога, при этом, лимит годового дохода повышена с 7,5 млн до 10 млрд гривен, налог устанавливается на уровне 2 процентов. При этом сняты ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров, добычи полезных ископаемых и игорного бизнеса)", - отметил Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада приняла закон О дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны (№7137-д).

Указанный проект закона предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Вас также могут заинтересовать новости: