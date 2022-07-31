Вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с завозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков, говорят в НБУ.

Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты в Украине носит временный характер. Курс нестабилен из-за проблем с подвозом наличной валюты в регионы.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, комментируя ситуацию на валютном рынке.

"Ничего критического не произошло. Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса носит временный характер. Невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой стала одной из причин текущей ситуации. НБУ и банки принимают меры для приближения курса наличного рынка к новому официальному курсу", - заверил Данилишин.

По его словам, первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом на межбанковском рынке есть профицит валюты, который позволяет НБУ пополнять ЗВР. Как отметил Данилишин, вопросы приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с завозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и в регионах.

"Оценивая перспективы валютного рынка в Украине, следует обратить внимание на то, что команда Президента Украины и наши международные партнеры не оставляют Украину один на один с ее проблемами. Произошло разблокирование украинских портов, аграрии, в непростых условиях продолжают сбор зерновых, налаживаются транспортные коридоры для другого экспорта, Украина получает помощь от международных организаций, от ЕС и США, в ЕС и США готовится законодательство, которое позволит использовать заморожены российские активы для помощи Украине. Временные трудности на наличном рынке не могут остановить те позитивные тенденции в экономическом секторе, которые появились благодаря совместным усилиям украинской власти и международных партнеров. Поэтому призываю с большим оптимизмом смотреть на перспективы гривны", - подытожил Данилишин.

Он отметил, что после того, как НБУ с 21 июля "скорректировал" курс на 25% до 36,6 гривен за доллар уже первая неделя показала положительные эффекты.

"Если за январь-май валютные резервы страны сократились на 6 млрд долларов, то только в течение последней недели чистый выкуп иностранной валюты Национальным банком составил 650 млн долларов. Корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильность", - написал он.

Отметим, по состоянию на 31 июля 2022 курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 15 копеек - до 41,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривна осталась на уровне предыдущего показателя - 42,00 грн/евро.

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