Европейские политики не смогли принять решение о продлении мер либерализации еще на год.

Европейские политики не смогли принять решение о продлении мер либерализации торговли для Украины еще на год, угрожая сорвать саммит, на котором лидеры хотят возобновить обещания по политической, военной и экономической поддержке Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Издание указывает, что послы ЕС должны были утвердить временное соглашение, но несколько стран отказались, требуя больше времени, чтобы оценить влияние договора.

"Это нежелательный поворот накануне саммита ЕС в четверг, на котором лидеры хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, поскольку она противостоит двухлетней агрессивной войне России, одновременно заботясь о том, чтобы не разозлить влиятельных избирателей, в том числе борющихся фермеров, которые могут повлиять на июньские выборы в Европарламент", - говорится в материале.

Отмечается, что компромисс, достигнутый между переговорщиками из Европейского Совета, Европарламента и Еврокомиссии, расширит ограничения на импорт, чтобы охватить четыре дополнительных сельскохозяйственных продукта, и потребует от исполнительной власти ЕС действовать быстрее в случае резкого роста импорта.

"К счастью для Киева, участники переговоров ЕС также решили не продлевать базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов, чтобы включить 2021 год, когда импорт из Украины в ЕС был значительно меньше. Но это была красная линия для Парижа", - пишет СМИ.

Так, министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что "соглашение все еще не такое, как мы хотели", добавив, что солидарность с Украиной не должна происходить "ценой чрезмерной дестабилизации" европейских рынков.

"Во время отдельного голосования законодатели торгового комитета Европейского парламента одобрили достигнутый ночью компромисс. Однако решение провести голосование застало некоторых законодателей врасплох, поскольку им обычно приходится ждать зеленого света от послов, чтобы утвердить текст. Существует риск того, что институтам придется вернуться за стол переговоров, если послы, которые снова соберутся на следующей неделе, решат внести изменения в текст. Хотя последняя предыдущая неудача усложняет процесс, участники переговоров все еще надеются, что меры будут согласованы до истечения их срока действия в начале июня", - пишет издание.

Упрощенная торговля Украины с ЕС - последние новости

В среду, 20 марта, ЕС договорился продлить льготную торговлю для Украины. Временное приостановление ввозных пошлин и квот на украинский агроэкспорт в ЕС будет продлено еще на один год, до 5 июня 2025 года.

В то же время, согласно решению, Еврокомиссия может принять быстрые действия и ввести любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт повлечет значительные нарушения на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов.

Ранее Европарламент "завернул" предложение ЕК по упрощению торговли с Украиной. В частности, депутаты усилили гарантии для фермеров ЕС на случай роста украинской продукции.

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