Средства выплачены из "Украинского фонда", который создан на четыре года.

Европейская комиссия, как и анонсировала, выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро из "Украинского фонда" общим объемом 50 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе сказал вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи.

"Сегодня мы также осуществили первый платеж на сумму 4,5 миллиардов евро из Украинского фонда – нашего пакета на 50 млрд для поддержки восстановления, восстановления и модернизации Украины", – сказал Боррель.

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Также высокий представитель ЕС сказал, что завтра, 21 марта, Европейский Совет обсудит как ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

В Украине подтвердили получение средств от ЕС. В Министерстве финансов сообщили, что в госбюджет Украины уже поступил первый транш в размере 4,5 млрд евро.

"Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Помощь ЕС

Как сообщал УНИАН, 1 февраля главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 млрд евро для макрофинансовой бюджетной поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Общий бюджет в 50 миллиардов евро будет распределен на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах. Эти деньги будут предоставлять на реализацию конкретных пунктов "Украинского плана" реформ и проектов по восстановлению инфраструктуры, который должен составить украинский Кабмин.

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