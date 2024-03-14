Депутаты Европарламента проголосовали за внесение изменений в предложение Еврокомиссии, чтобы внести более чувствительные продукты и ввести более широкую контрольную дату для расчета средних объемов.

Депутаты Европарламента одобрили продление мер либерализации торговли для Молдовы и внесли поправки в предложение по Украине по усилению гарантий для фермеров ЕС. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Евродепутаты 347 голосами "за" решили внести изменения в предложение Еврокомиссии о приостановлении импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год.

Они усилили гарантии для фермеров ЕС на случай роста украинской продукции, пошлины и квоты для Молдовы временно приостановлены еще на год - до 5 июня 2025 года. Также начаты переговоры с Советом ЕС о продлении торговой поддержки для Украины.

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В Европарламенте отмечают, что законодательство предоставляет Еврокомиссии полномочия принимать быстрые и любые необходимые меры, если возникнут значительные сбои на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

Депутаты Европарламента проголосовали за внесение изменений в предложение Еврокомиссии, чтобы внести более чувствительные продукты и ввести более широкую контрольную дату для расчета средних объемов.

"Либерализационные меры зависят от уважения со стороны Украины демократических принципов, прав человека, верховенства права и ее постоянных усилий в борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - говорится в заявлении.

В то же время евродепутаты согласились приостановить действие всех пошлин на импорт из Молдовы еще на год, поскольку эта страна полагается на украинские транзитные маршруты для собственного экспорта, и по ней "также сильно ударила" военная агрессия России против Украины.

Торговля между Украиной и ЕС - детали

Ранее Еврокомиссия продлила временную приостановку импортных пошлин и квот на украинскую аграрную продукцию, однако оставил за собой право восстановить пошлины, если экспорт птицы, яиц и сахара превысит объемы двух предыдущих лет.

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