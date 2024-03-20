Предварительная договоренность предусматривает приостановление пошлин еще на год, но их могут в любой момент ввести.

Парламент и Совет Евросоюза, после одобрения евродепутатами, достигли предварительной договоренности о продлении мер по либерализации торговли для Украины в условиях агрессивной войны со стороны России. Временное приостановление ввозных пошлин и квот на украинский агроэкспорт в ЕС будет продлено еще на один год, до 5 июня 2025 года. Об этом сообщили на сайте Европарламента.

Отмечается, что ЕК может принять быстрые действия и ввести любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт повлечет значительные нарушения на рынке Евросоюза или на рынках одной или нескольких стран-членов.

В то же время регламент также предусматривает "экстренное торможение" для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно мяса птицы, яиц и сахара. Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед. Они также добились от ЕК твердых обязательств принять меры в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

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Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за 2022-2023 годы, то тарифы будут повторно введены.

"Сегодняшнее соглашение усиливает неизменную приверженность ЕС к поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России до ее победы. Нацеленность России на Украину и ее производство продуктов питания также влияет на фермеров ЕС. Парламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые уменьшат давление на фермеров ЕС, если они будут перегружены внезапным ростом украинского импорта", – заявила докладчик Сандра Калниете.

Теперь Парламент и Совет ЕС должны дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Нынешнее приостановление действия соглашения заканчивается 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этого срока.

ЕС ввел автономные торговые меры (ATM), которые позволяют беспошлинный доступ всех украинских товаров в ЕС, в июне 2022 года. Эти меры были продлены на один год в 2023 году. В январе Еврокомиссия предложила приостановить импортные пошлины и квоты на украинский экспорт еще на один год.

Упрощенная торговля с ЕС

В начале марта 2024 года евродепутаты одобрили предложение о продлении временного приостановления импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года.

Затем, 14 марта, депутаты Европарламента внесли поправки в предложение по Украине относительно усиления гарантий для фермеров ЕС. Они усилили гарантии для фермеров ЕС на случай роста украинской продукции.

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