По данным сервиса Whalestats, в тройку лучших вошли Ethereum, USDT и USDC.

На минувших выходных на рынке криптовалют наблюдалось рекордное падение за последние несколько месяцев: всего за 24 часа цена биткоина рухнула более чем на 20%, достигнув $42 тыс.

Однако не все так плохо на рынке. По данным сервиса Whalestats, который следит за самыми крупными держателями монет в сети, несколько токенов стали очень популярными.

С вечера воскресенья 5 декабря по вечер понедельника 6 декабря чаще всего приобретались Ethereum (его купили суммарно на $145 тыс.), USDT – $107 тыс., USDC – $32 тыс., BUSD – $13 тыс., MATIC – $8 тыс.

Также инвесторы активно скупали другие альткоины. В частности, Decentraland ($348), Fantom ($232) и Basic Attention Token ($139). Звание самого распространенного токена досталось UNI. А токеном с самой большой позицией по стоимости в долларах оказался "мемный" Shiba Inu.

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Многих холдеров и трейдеров по-прежнему интересует судьба биткоина. Так, производство криптовалюты требует огромных энергетических затрат, и это может стать серьезным препятствием для расширения сферы ее применения. Некоторые эксперты даже считают, что высокая энергоемкость биткоина угрожает его стабильности.

Напомним, что в мае этого года курс биткоина значительно снизился после заявления основателя Tesla Илона Маска об отказе продавать автомобили за криптовалюту. Компания вернется к этой идее, когда майнинг станет безопасным для окружающей среды.

Стоит отметить, что с ростом курса биткоина растет и загрязнение окружающей среды от его майнинга. По состоянию на сегодняшний день этот процесс приводит к выбросам 36,95 мегатонны углекислого газа, что сопоставимо с выбросами Новой Зеландии.

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Автор: Денис Пономаренко