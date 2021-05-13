Сразу после заявления Маска курс снижался до $47,7 тыс. Вслед за биткоином падают курсы других криптовалют.

Курс биткоина значительно снизился после заявления основателя компании Tesla Илона Маска об отказе продавать автомобили за криптовалюту.

Читайте такжеСтоимость основного конкурента биткоина завышена на 75% - JPMorganПо данным CoinMarketCap, биткоин торгуется на крупнейших биржах на уровне немного выше $50 тыс. на 3:40, что на 12% ниже, чем днем ранее.

«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», - написал Маск в Twitter.

Сразу после заявления Маска курс снижался до $47,7 тыс. Вслед за биткоином падают курсы других криптовалют: Ethereum (-7%), Binance Coin (-11%), Dogecoin (-14%), XRP (-13%), передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая