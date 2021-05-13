Заявление Маска обвалило курс биткоина \ фото REUTERS

Курс биткоина значительно снизился после заявления основателя компании Tesla Илона Маска об отказе продавать автомобили за криптовалюту.

Читайте такжеСтоимость основного конкурента биткоина завышена на 75% - JPMorganПо данным CoinMarketCap, биткоин торгуется на крупнейших биржах на уровне немного выше $50 тыс. на 3:40, что на 12% ниже, чем днем ранее.

«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», - написал Маск в Twitter.

Сразу после заявления Маска курс снижался до $47,7 тыс. Вслед за биткоином падают курсы других криптовалют: Ethereum (-7%), Binance Coin (-11%), Dogecoin (-14%), XRP (-13%), передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая