Новая система не позволит занижать индексацию или уравнивать все пенсии.

В 2024 году индексация пенсий в Украине будет проводиться по-новому, что позволит повысить выплаты почти всем пенсионерам.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, для этого в следующем году планируется увеличить бюджет Пенсионного фонда на 100 млрд гривен.

Министр пояснила - сегодня действующее законодательство предусматривает, что, если человек вышел на пенсию условно в 2000 году, то ему высчитывали пенсию, исходя из среднего заработка в денежном эквиваленте 2000 года.

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"Например, в среднем было 300-400 грн, и от этой суммы высчитывали, какая у человека будет пенсия. Но из-за того, что индексацию не проводили каждый год, или даже если ее проводили, то высчитывали коэффициент за 3 прошлых года, что занижает эту индексацию, и эта сумма постоянно не была проиндексирована на реальную стоимость", - рассказала министр.

По ее словам, из-за этого суммы пенсии, начисленные в 2000 году, уже в 2014 существенно по размеру отставали от современных и точно отличались от суммы, которую получал человек, имевший такую же зарплату и такое же количество лет наработанного страхового стажа, выходя на пенсию в 2014 году.

"И эта несправедливость, когда люди понимают, что работали одинаковое количество лет, у них была одинаковая по покупательной способности заработная плата, а пенсия у одного 2 тысячи, а у другого – 5 тысяч", - сказала Жолнович.

Она отметила, что с новой системой индексации пенсии будут повышены практически всем пенсионерам, вышедшим на пенсию раньше, чем три года назад.

"Потому что за последние три года пенсии, которые начислялись, они еще соответствуют рыночной стоимости более-менее, а все, что раньше, то это уже были заниженные коэффициенты, поэтому для каждого из них будет сделан перерасчет", - подчеркнула министр.

Жолнович также обратила внимание, что если рассчитать сегодняшние пенсии по формуле, то около у 50% пенсионеров тело пенсии составляет 1800-2000 грн, потому что именно эти суммы неправильно индексировались.

"И что обычно делала власть – просто дотягивала до минимального размера пенсии и таким образом всем уравнивалось. У молодого поколения не было чувства справедливости, потому что независимо от того, сколько работают люди – или 30 лет, или 5 лет – у всех одинаковая примерно пенсия, и это не мотивировало уплачивать страховые взносы. Мы это тоже выровняем", - отметила она.

Как пояснила Жолнович, бальный расчет предусматривает, что за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будет посчитана заработная плата по отношению к средней зарплате того месяца в то время, чтобы высчитать реальную покупательную способность.

"Если это было на уровне средней зарплаты, это будет 10 баллов, если больше – 11, 12 баллов пропорционально, или, например, меньше. И поэтому каждый человек получит свое уникальное неизменное количество баллов. И мы каждый год будем это количество баллов оценивать в соответствии со средней зарплатой в конкретном году. Это просто не позволит занижать индексацию и уравнивать все пенсии подряд", - отметила министр.

Пенсионная реформа в Украине

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет министров планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2025 года.

Основная цель правительства - чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% от его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей, которую планируют запустить в 2025 году, это будет не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни.

С 1 марта 2024 года состоится индексация пенсий, особенностью которой станет введение балльной системы. Она должна выровнять диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно.

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