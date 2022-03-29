Инфраструктурные потери исчисляются суммой в $119 миллиардов.

Наиболее пострадавшей от нападения российских оккупантов отраслью экономики является инфраструктура.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Инфраструктурные потери являются одними из крупнейших, они исчисляются нами в сумму 119 млрд долларов. Это - разрушенные дороги, поврежденные железнодорожные вокзалы, аэропорты и другие объекты. Конечно, объекты критической инфраструктуры тоже будут дополнены к этому списку, там, к сожалению, потери будут значительные", - сказала она.

Также она добавила, что на сегодня потери экономики от войны уже превысили 500 млрд долларов.

"Мы терпим эти потери каждый день. По сути, 564,9 млрд долларов - это сумма единовременных потерь, которую Министерство экономики вместе с Офисом президента, экономическими и аналитическими центрами собирает, анализируя по сферам, где у нас потеряны инфраструктура, гражданские объекты, дороги, мосты. Понятно, что эта цифра будет меняться", - сказала она.

Также она добавила, что Украина потеряет значительную долю валового внутреннего продукта, который планировалось произвести до 2030 года.

"Мы должны проанализировать, сколько потеряла украинская экономика или недополучила, исходя из тех планов, из той линии роста, которая была запланирована до 2030 года, когда мы ожидали определенный уровень ВВП, а сейчас понимаем, что сейчас падение составит 1,2 трлн долларов", - сказала она.

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