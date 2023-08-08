Bacardi Rus сообщила о росте годовой выручки на 8,5% до 30 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 314 миллионам долларов.

Ликероводочная компания Bacardi, которая вскоре после вторжения в России в Украину заявила о том, что приостановит экспорт в РФ и заморозит инвестиции в рекламу на рынке агрессора, отправила в РФ товаров на миллионы долларов.

Как сообщает WSJ, продолжая продвигать такие бренды, как водка Grey Goose, вермут Martini и одноименный ром Bacardi, компания сообщила о росте продаж и прибыли в России за прошлый год, в то время как многие из крупнейших мировых алкогольных брендов ушли с российского рынка.

Согласно данным российской гостаможни, российское предприятие Bacardi, за 12 месяцев до 30 июня, ООО "Бакарди Рус", импортировало продукции на сумму 169 миллионов долларов. Импортируемые продукты включают водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar’s, текилу Patrón и вермут под брендом Martini, просекко и другие продукты.

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Bacardi Rus сообщила о росте годовой выручки на 8,5% до 30 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 314 миллионам долларов, в 2022 году, согласно данным Федеральной налоговой службы России. Прибыль подскочила до 4,7 млрд рублей с 1,5 млрд рублей в 2021 году.

"Уход нескольких ведущих международных владельцев брендов с алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для тех, кто остался, а также для местных компаний", - сказал Иван Коларов, аналитик IWSR, отслеживающего индустрию напитков.

Примечательно, что большинство продуктов, продаваемых крупными производителями алкоголя, такими как Bacardi, не подпадают под санкции.

Война в Украине и позиция Bacardi

Компания начала продавать свои бренды в России в 1992 году, открыв там офис десятилетие спустя. В 2016 году компания заключила партнерское соглашение с Beluga Group, крупнейшим производителем спиртных напитков в России, для розлива своего виски William Lawson. С тех пор виски стал лидером продаж в РФ.

В 2018 году Bacardi назвала Россию в числе пяти развивающихся рынков, которые, по ее словам, будут обеспечивать большую часть ее роста.

Сегодня в Bacardi работает 350 человек в семи городах России.

За период с начала войны в Украине и по конец июня 2023 года Bacardi увеличил прибыль российского филиала в три раза. Выручка компании выросла с 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистая прибыль увеличилась втрое - с 1,5 до почти 4,7 млрд руб.

По сравнению с 2021 годом стоимость основных средств дочерней компании "Бакарди Рус" выросла с 57 до 850 млн руб. Выручка выросла с 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистая прибыль увеличилась втрое - с 1,5 до почти 4,7 млрд руб.

Коммерческие расходы компании несмотря на планы остановить продвижение, превысили в прошлом году 6,7 млрд руб - это немногим меньше 7,042 млрд годом ранее.

Кроме того, компания продолжает маркетинговые инвестиции как в местах употребления алкоголя, так и в ритейле. Бренды Bacardi можно найти и на оккупированных РФ территориях Украины, в частности в Крыму, Донецке и Луганске.

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