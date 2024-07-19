Большая часть пехоты РФ, которую бросают на штурмы, уничтожена, отметил Жорин.

Основное пополнение российской армии на Харьковском направлении фронта в Украине сейчас происходит за счет стрелковых батальонов, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Это просто пехота, которой время от времени ставят штурмовые задачи, - отметил он. - Например, подразделению передают батальон пехотинцев и по очереди волнами отправляют на штурмовые задачи. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то, и сидеть там пока еще кто-то не прибежит".

По словам бойца, на некоторых участках такая тактика сработала "из-за количества людей и интенсивности".

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"Но большинство этой пехоты было уничтожено. В том числе большой процент потерь они имеют из-за запрета на оказание медицинской помощи. Чтобы не отвлекались от основных задач", - отметил Жорин.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 18 июля 2024 года ориентировочно составляют 563 тыс. 640 человек личного состава, в том числе 1 130 оккупантов за минувшие сутки.

Также РФ потеряла на поле боя не менее: танков - 8245, боевых бронированных машин - 15883, артиллерийских систем - 15465, РСЗВ - 1120, средств ПВО - 893, самолетов - 361, вертолетов - 326 .

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