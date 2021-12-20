Сегодня должны быть соответствующие разъяснения от налоговой.

Выплаты в 1 тысячу гривень, которые в рамках программы "єПідтримка" получают вакцинированные от коронавируса украинцы, облагаться налогом не будут.

Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

"Данная выплата не будет облагаться налогом. Сегодня мы ожидаем соответствующее разъяснение Государственной налоговой службы, что данная сумма не является объектом обложения ни налогом на доходы физических лиц, ни военным сбором", - сказал он.

Деньги за вакцинацию в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

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Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

За несколько дней до официального начала программы (19 декабря) ряд банков уже начали выплачивать вакцинированным клиентам по тысяче гривен. Накануне стало известно, на что украинцы тратят "ковидные" деньги.

Автор: Дмитрий Шварц